Başkan Adayı Görgel, Seçim Çalışmaları Kapsamında İlk Olarak Kahramanmaraş Ticaretinin Kalbi Sayılan Tarihi Kapalı Çarşı Ve Demokrasi Meydanında Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu.

Burada Esnaf Ve Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaşan Aday Görgel, Burada Onların Sorun Ve Taleplerini Dinleyerek Çözüm Önerileri Sundu.

Ziyaretler Sonunda Aksu HAbere Açıklamalarda Bulunan Başkan Adayı Fırat Görgel, “Hep Birlikte El Ele Kahramanmaraş’ı Yeniden İnşa Ve İhya Edeceklerini” Söyledi.