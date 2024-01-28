AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, PİAZZA AVM’de esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Adaylığı açıklandığı an itibariyle sahada aktif bir şekilde yer alan Görgel, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan adayı Görgel, seçim çalışmaları kapsamında Piazza AVM’yi ziyaret ederek burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan aday Görgel, burada onların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu.

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, ziyaretler esnasında yaptığı değerlendirmede her zaman vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz, dokunabildiğimiz her yürek bizlere ayrı bir mutluluk veriyor, ifadelerini kullandı.