AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesini ziyaret etti. Divanlı mahallesi Muhtarlığında gerçekleşen ziyarete, Muhtar Atilla Erimhan, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, emekli ve aktif görev yapan öğretmenler ile mahalle sakinleri katıldı. Görgel, burada mahallelilerle sohbet etti ve istişarelerde bulundu.

Ardından, mahalle sakinleriyle birlikte 12 Şubat İlköğretim Okulu'nda, şehitler ve deprem şehitleri için örülen Türk bayrağına bir ilmek de Başkan adayı Fırat Görgel tarafından eklendi.

