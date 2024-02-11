Etkinliklere AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, kurum müdür ve amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e Konuşan TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci Bizlere miras bırakılan bu vatanı, şehitlerimizin emaneti olan toprakları korumak ve her alanda geliştirmek en önemli hedefimizdir. Dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de “12 Şubat, hürriyet ve kahramanlık destanının yazıldığı, tarihimizin en anlamlı günlerinden biridir. dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Böyle mukaddes bir ecdadın torunu ve ‘Kahraman’ şehrin evladı olmanın gururunu yaşıyoruz. Dedi