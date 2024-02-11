Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam olayı canlandırıldı, katılımcılara süt ikramında bulunuldu.

Sütçü İmam Türbesi'ne ziyarette bulunan protokol üyeleri, daha sonra Kahramanmaraş Şehitliği'ndeki programda şehitler için dua etti.

Daha sonra Gaziler derneğine geçen protokol üyeleri, gaziler ile bir araya geldi.

Etkinliklere AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, kurum müdür ve amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

