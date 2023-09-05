Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda Düzenlenen Programda Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı İle Bir Araya Geldi.

Programa, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar Ve Ak Parti Ana Kademe, Kadın Ve Gençlik Kolları Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri İle Mahalle Başkanları Katıldı.

Davetlilerini Tek Tek Selamlayarak Sohbet Eden Başkan Mahçiçek’e, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal’da Eşlik Etti.

Türkiye’nin En Güzel Projelerini Üretmeye Gayret Ettiklerini Dile Getiren Başkan Mahçiçek, Bir Dünya Projesi Olan Expo 2023’ü Kahramanmaraş’a Kazandırmaktan

Onur Duyduklarını Dile Getirdi.

Konuşmaların Ardından Başkan Mahçiçek, Misafirleriyle Birlikte Expo 2023 Sergi Alanı İçin Temin Edilen Gezi Araçlarına Binerek Tüm Projelerde Gelinen Son Noktayı Yerinde Anlattı.

