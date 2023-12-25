Yaşanan depremler sonrasında büyük yıkımların yaşandığı Elbistan ilçesinde şehrin yeniden ayağa kaldırılması, şehrin yeniden inşa ve ihyası için AK Partiden Elbistan Belediye Başkan aday adayı olan İnşaat mühendisi Abdullah Yener, ilçe genelinde bir yandan ziyaretlerini sürdürüyor bir yandan da projelerini ilçe halkıyla paylaşıyor.

Doğup büyüdüğü ilçeyi yaşamış olduğu bu zorlu süreçte yalnız bırakmanın vicdanen kabul edilmeyeceğini her seferinde dile getiren Yener, aday adaylığını açıkladıktan sonra ilçede her yüreğe dokunmaya devam ederek ilçenin eskisinden daha iyi bir noktaya gelmesi için canla başla çalışıyor.

Bu Kapsamda Aday Adayı Abdullah Yener Elbistan Konteyner Çarşıdaki Esnafları Ziyaret Etti.

Ardından Elbistan Çarşısında Da Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Gelen Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı Yener Burada Onlarla İstişarelerde Bulundu.