Kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kongresi'nin açılış konuşmasını görevi devreden Mehmet Bölükbaşı yaptı.

Bölükbaşı, AK Parti'nin kendisi için bir sevda olduğuna değindi.

Burada bir selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel büyük bir davanın bir neferi olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek uyum içerisinde Kahramanmaraş’ı daha ileri götüreceklerinin altını çizdi.

Daha sonra mikrofona davet edilen TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi ise, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar gelen süreyi değerlendirdi. Elbistan'ın AK Parti sevdasını sürdürdüğüne vurgu yapan Kirişçi, deprem sonrası Elbistan'ın ihyası ve inşası ötesinde bir vizyon ortaya koyduklarını dile getirdi.

Elbistan'da yapılan deprem konutları ve köy evlerinin yapım ve teslimatının da hızla sürdüğünü belirten Kirişçi, "Kongreler bir nöbet değişimidir. Bir yenilenmedir. Bu bayrağı ilçe başkanımız Fatih Arslan teslim alıyor. Seçilecek olan kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Fatih Arslan, kongreye katılan delegelerin oylarıyla AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’na seçilmiş oldu.

Arslan, kongrenin, şölen havasında geçtiğini belirterek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

AK davanın bir neferi olarak bayrağı daha yukarı taşıyacağının altını çizen Başkan Arslan, “AK Parti kongrelerinin kazananı bütün teşkilatımızken, kongrelerimizin kaybedeni asla olmaz” dedi. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan yönetiminde yer alan isimler belli oldu.

Arslan’ın başkanlığında yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Abdullah Sarıçiçek, Adil Odacığlu, Ahmet Yalçın, Akif Çoban, Aydın Gözüaçık, Burhan Buğday, Doğan Arslan, Enes Köşker, Erdi Karcıoğlu, Fadime Karaca, Fatih Polat, Gökhan Eser, Gazzali Yanık, Gülüzar Daşo, Hasan Bulut, Hüseyin Çiftlikli, Hüseyin Fırtına, İsrafil Ayhan, Merve Kurt Taşkın, Mesut Davdav, Mevlüt Gökduman, Mizrap Toparslan, Mustafa Sönmez, Mustafa Sefa Günal, Recep Asiltürk, Resul Küsmüş, Resul Gerek, Seyit Özkanlı, Zübeyir Şahin.”