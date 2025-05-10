Gençliğin ülkenin geleceği olduğunun bilincinde olan belediye, bu kapsamda çeşitli etkinliklerle faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gençlerle sık sık bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor, taleplerine çözüm üretmek adına çalışmalar yürütüyor.

Son olarak EXPO alanında Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç’inde katılımıyla düzenlenen etkinlikte AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle buluşan Başkan Toptaş, gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Toptaş, toplantı sonunda yaptığı açıklamada “gençler bizim geleceğimiz, Belediyemizin kapıları gençlerimize her zaman açık” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ise ülkenin gelişiminde gençlerin çok büyük bir role sahip olduğuna dikkat çekti.

Onikişubat Belediyesi’nin gençlere yönelik projeleri önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek.