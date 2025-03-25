AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya yaptığı konuşmada, kentin 6 Şubat 2023'te büyük depremler yaşadığını hatırlatarak depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kentte iki yıl içinde 201 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kaya, "Bu kentin ayağa kalkması için sadece konutlar değil aynı zamanda ekonomik olarak da ayağa kalkması için TUSAŞ tesislerini çok kısa bir sürede hayata geçiren güçlü bir iktidar var. Güçlü bir Cumhurbaşkanımız, liderimiz var ve onun liderliğinde Maraş için seferber olmuş bakanlarımız var." diye konuştu.

Kaya, şehirde oluşan yaraların kısa sürede sarılması için devletin büyük çaba gösterdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki hizmetleri sıkı takip ettiğini aktardı.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Kahramanmaraş'ın güçlü bir ekip tarafından yönetildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maraş, inanıyorum ki evet, acılarımızı unutmayacağız, unutamayacak ama eskisine göre çok daha güçlü bir hale gelmesi için seferberlik ruhuyla çalışan ekipler sayesinde inşallah daha da güçlenecek. Ekonomisiyle sanayisiyle farklı sektörlere çağın gerektirdiği şekilde kayarak Maraş'ın gücüne inşallah hep birlikte güç katacağımıza yürekten inanıyorum."