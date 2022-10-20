Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı imza, söyleşi ve panel etkinlikleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Fuar kapsamında kafum’da gerçekleştirilen diğer bir etkinlikte ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, kitapseverlerle bir araya geldi

“Bir Kitap Okudum” temalı gençlik buluşması ve “Kitap Sindirme Yöntemi” başlıklı konferans etkinliğine büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, il ilçe parti teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şen, buradaki konuşmasında kitap okumanın önemine değindi