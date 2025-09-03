PAZAR YERİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Doğukent’te inşaatta korkutan kaza
“ALIN TERİNİN VE EMEĞİN YANINDAYIZ”

Pazar yerlerinin, hem esnaf hem de vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Gül, “Biz alın terinin, emeğin ve samimiyetin yanındayız. Esnafımıza bereketli kazançlar, vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum” dedi.

SAMİMİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette esnaf ve vatandaşlar, İl Başkanı Burak Gül’e ilgisinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında pazarcı esnafının sorunları ve beklentileri de not alındı.

