Afşin’de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken 1 kişi yaralandı. Olay, Afşin-Elbistan karayolu Kabaağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

10 AAS 86 plakalı otomobil ile 46 AFL 597 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıktı. Diğer Otomobil ise, ortadan ikiye ayrıldı.

Ön kısmı yol ortasında kalan araç, yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.