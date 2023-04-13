28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Hasan Gezginç, Koray Kıraç, Ramazan Gürbak, İl Başkanlığının Düzenlemiş Olduğu Aday Tanıtım Toplantısında Kentte Ulusal ve Yerel Bazda Faaliyet Gösteren Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi.

Ak Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısının Açılış Konuşmasını İl Başkanı Fırat Görgel Yaptı.

Başkan Görgel Burada Yaptığı Konuşmada Aday Adaylığı ve Adaylık Süreci Hakkında Bilgiler Vererek Bu Dönemde ilk Gündemin Deprem Olacağına Dikkat Çekti.

Ayrıca Başkan Görgel Konuşmasının Devamında Güzel Bir Liste ile Milletin Karşına Çıktıklarını Dile Getirerek Buradan Çok İyi Bir Sonuç Almayı Hedeflediklerini İfade Etti.