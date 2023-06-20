6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen 11 ilin il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir belediye meclis salonunda gerçekleştirilen programda depremin 11 ile olan etkileri konuşuldu.

Burada açılış konuşmasını yapan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “devletimizin desteğiyle bu zorlu süreçte devlet millet el ele büyük bir seferberlik verdik” dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Görgel, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi

