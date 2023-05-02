Ak Kadrolar 28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda Seçim Sürecinde Vatandaşların Konuk Edileceği Seçim İrtibat Büroları Da Açılmaya Devem Ediliyor.

Bu Kapsamda Afşin İlçesinin Seçim İrtibat Bürosunun Açılışında Konuşan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Her Zaman Olduğu Gibi Yine Milletin Doğru Kararı Vereceğinden Emin Olduklarını Söyledi.

Başkan Görgel Konuşmasının Devamında Millet İttifakının Masasına Eleştiriler Yönelterek Seçim Günü Her Şeyin Ortaya Çıkacağının Altını Çizdi.