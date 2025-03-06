Sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayan etkinlikler kapsamında, vatandaşların bir araya gelip iftar açabileceği sofralar kuruluyor.
Bu çerçevede gerçekleştirilen “İlçemde İftar Var” programının ikinci durağı Pazarcık oldu.
Cevizaltı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Başkanı M.Burak Gül, Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak’ın da katılım sağladığı iftar programı, ilçedeki vatandaşları bir araya getirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda, vatandaşlara iftar yemeği ikram edildi.
Manevi atmosferin en güzel şekilde hissedilmesi amacıyla iftar öncesi ve sonrasında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Geleneksel gölge oyunu Hacivat - Karagöz gösterisi ile de özellikle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.
Program sonunda açıklamalarda bulunan Ak Parti İl Başkanı M.Burak Gül birlik beraberlik içerisinde güzel bir iftar yaşadıklarını dile getirdi.