AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 28 Şubat Postmodern Darbesinin yıldönümünde, 81 il teşkilatında eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi, parti üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.