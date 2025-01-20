AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları’nın 7. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Geniş katılımın olduğu kongrede, Feyzullah Eren Aşçı görevini Furkan Ünaldı’ya devretti.

Kongrede, teşkilatın gençlere yönelik çalışmaları ve siyasetin toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, İl Başkanı M. Burak Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yusuf Mücahid Akbak ve milletvekilleri ile teşkilat üyeleri katıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, gençlerin enerjisi ve heyecanıyla teşkilatın vizyonunu ileri taşımak için çalışacaklarını belirtti. Kongre, yoğun ilgi ve katılımla tamamlanırken, yeni dönemin hedefleriyle ilgili mesajlar verildi.