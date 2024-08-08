Av. Burak gül, Kahramanmaraş Barosu’nda gösterdiği üstün liderlik ve hizmetleriyle tanınan, halkın takdirini kazanmış bir isim olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle gerçekleştirilen bu atama, Kahramanmaraş’ta memnuniyetle karşılandı.

Başkan gül, baro başkanlığı süresince, avukatların haklarını savunma, adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü konusunda gösterdiği hassasiyetle tanınıyor.

Gül’ün hukukçu kimliği, liderlik vasıfları ve şehre olan bağlılığı, Kahramanmaraş’ın geleceği için umut verici bir tablo oluşturuyor.

Av. Burak Gül’ün, Ak Parti’nin ilkelerini ve değerlerini en iyi şekilde temsil edeceği, halkın taleplerine duyarlılık göstereceği ve Kahramanmaraş’ın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

Yeni göreviyle birlikte başkan Gül’ün Ak Parti’nin Kahramanmaraş’taki çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu