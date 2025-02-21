AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından, büyük kongre 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kongre süreci hakkında Aksu Haber’e konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Kahramanmaraş il teşkilatının hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Başkan Gül, “Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olmak üzere tüm teşkilatımızla kongrede olacağız. Toplamda 2 bin 46 kişiyle bu önemli güne katılım sağlayacağız,” dedi.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, teşkilatın tüm kademelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilecek ve bu süreçte hem parti içi birlik hem de önümüzdeki dönemin hedefleri ele alınacak.