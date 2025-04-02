Gül, bu tür eylemlerin ülke ekonomisine zarar verdiğini ve toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla bir günlük alışveriş yapmama çağrısı yapılmıştı.

CHP Genel Başkanı umduğunu bulamadı. Türkiye'de çoğunluk vatandaşın günlük hayatına devam ettiği görüldü.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkanı M.Burak Gül, CHP’nin boykot çağrısının bekonomik istikrara zarar verdiğini ve toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini ifade etti.

"CHP, siyasi amaçlarla ekonomiyi hedef alıyor.”

Başkan Gül; CHP'nin bu tutumunu eleştirerek şunları söyledi: "Yerli ve milli ürünlerimize karşı başlatılan boykot çağrısı, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına ve milli değerlerimize yönelik bir hal almıştır. CHP'nin, siyasi amaçlarla ekonomimizi hedef alması kabul edilemez. Bu tür eylemler, halkımızın refahını ve ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktadır."

"Adaleti boykotlarla etkilemeye çalışmak hangi demokraside var.”

Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine de değinen Gül; yargının bağımsızlığına vurgu yaparak, "Hukukun üstünlüğü, demokratik bir toplumun temelidir. Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması sürecinde, yargının doğru işlemesi esastır. Ancak, CHP'nin adalet mekanizmasını boykotlarla ve halkı sokağa dökme girişimleriyle etkileme çabaları, hukukun işleyişine zarar vermektedir. Bu, toplumumuzda kaos ve güvensizlik oluşturmaktan başka bir işe yaramaz." dedi.

Başkan Gül açıklamasında ayrıca;

İsrail’in yıllardır Filistin ve Gazze’de yaptığı zulüm ve soykırım için boykot çağrısı yapmayanların, sessiz kalanların, bugün milli ve yerli ekonomimiz için boykot çağrısı yapması manidardır.

İsrail’in soykırımı için başlatılan boykota destek vermeyen bu konuda hiç bir somut atmayanların durumunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

"Türkiye artık Türkiye’den büyüktür."

Başkan Gül; CHP'nin bu tür eylemlerinin toplum huzurunu tehdit ettiğini ifade ederek, tüm siyasi partileri ve vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı:

“Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ancak hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. CHP'nin boykot kararı, milletimizin birliğine ve beraberliğimize zarar vermektedir. Tüm vatandaşlarımızı, provokasyonlara gelmemeye ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmaya davet ediyorum.

Başkan Gül, son olarak şunları ekledi: "Demokratik haklarımızı kullanırken, ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehlikeye atmamalıyız. Yasal süreçlere saygı duymak ve adaletin tecelli etmesini beklemek en doğru yaklaşımdır. Hep birlikte, ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam etmeliyiz."