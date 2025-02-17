AK Parti İl Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen açıklamaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili ve İl Koordinatörü Ahmet Çolakoğlu, il yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, kongre süreciyle ilgili detaylı bilgiler paylaşarak, millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Açıklamasında, teşkilat olarak güçlü bir birliktelik içinde olduklarını ve bu sürecin partiyi daha da güçlendireceğini ifade etti.

Toplantıda söz alan AK Parti Zonguldak Milletvekili ve İl Koordinatörü Ahmet Çolakoğlu ise, teşkilatın güçlü bir yapılanmaya sahip olduğunu belirterek, "Hep birlikte hizmete devam edeceğiz" dedi.

Çolakoğlu, AK Parti'nin halka hizmet anlayışını sürdürerek geleceğe emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.

Basın açıklaması, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.