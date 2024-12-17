Programa AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Muhammet Burak Gül, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve çok sayıda genç katıldı.

Etkinlik, milli okçular ve eskrim sporcularının nefes kesen gösterileriyle başladı.

Ardından, gençlik ruhunu yansıtan kısa bir film gösterimi sunuldu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, yaptığı konuşmada gençlik kollarının sadece bir siyasi oluşum olmadığını, spordan kültüre, bilimden teknolojiye her kesimi kucaklayan büyük bir yapılanma olduğunu vurguladı.

Devamında milli sporcularımız Fatmagül Güler ve Beytullah Eroğlu gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Gençler sordu, şampiyonlar cevapladı” formatında geçen söyleşide sporcular, kariyerlerinden ilham veren hikayeler paylaştı ve gençlerin sorularını yanıtladı.

Ayrıca programa şampiyon down sendromlu sporcular da katılarak etkinliğe anlam kattı.