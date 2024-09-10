Yapılan paylaşımda, "İlçe Başkanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Açıklamada, bugüne kadar fedakarca görev yapmış önceki dönem başkanlarına da teşekkür edildi.

Parti yönetimi, yeni atamaların hem partilerine hem de şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni ilçe başkanları şu şekilde belirlendi:

Nurhak İlçe Başkanı: Günay Uysal

Göksun İlçe Başkanı: Furkan Özdemir

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı: Ali Çam

Onikişubat İlçe Başkanı: Durdu Safa Kekeç

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, yeni başkanlarla birlikte partinin çalışmalarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.