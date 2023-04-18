28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici Göksun Merkez Ve Uzun Oluk Caddesindeki Esnaf Ve Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Burada Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Eden Aday Debgici Onların Halini Hattını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici Vatandaşların Dertlerini Dinlediklerini Söyleyerek Her Zaman Olduğu Gibi Onların Yanında Olduklarını İfade Etti.