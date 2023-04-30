Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici Budaklı, Çobanlı, Baydemirli Mahallelerindeki Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Ayrıca Aday Debgici Karamanlı, Çatmayayla, Boyalı Ve Kabasakal Mahallelerindeki Vatandaşları Da Ziyaret Etti.

Burada Mahalle Sakinlerini Ziyaret Eden Aday Debgici Vatandaşlardan 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici Vatandaşların Dertlerini Dinlediklerini Söyleyerek Her Zaman Olduğu Gibi Onların Yanında Olduklarını İfade Etti.

28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.