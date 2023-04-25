AK Parti 14 Mayıs seçim çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili adayı Mevlüt Kurt Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt Elbistan İçesinde Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi.

Burada Basın Mensupları İle Bir Süre Sohbet Eden Aday Kurt Onların Sorun Ve Taleplerini Dinleyerek 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Toplantı Sonunda Bir Açıklama Yapan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt Hep Birlikte Kahramanmaraş İçin Çalışacaklarını Dile Getirdi.