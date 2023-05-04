28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sayılı Günler Kala Ak Kadrolarda Her Zaman Olduğu Gibi Yine Sahada Vatandaşının Yanında Olmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt Seçim Çalışmaları Kapsamında Sahada Vatandaşlarla Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor.

Aday Kurt Ziyaretleri Kapsamında Sakarya çarşısı ve fetih bulvarında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Ziyaretler sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt, bu seçimin beka meselesi olduğunu ifade ederek vatandaşımız devletimize inşallah sahip çıkacaktır” dedi.

