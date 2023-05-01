Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve ak parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı Mustafa Çakar’ında eşlik ettiği ziyarete vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milletvekili Adayı Gürbak burada vatandaşların Halini Hatırını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Konuşmasının devamında Gürbak, bu seçimin çok önemli olduğunu belirterek iktidarlığımızda elde ettiğimiz kazanımlarımızı daha da ileriye taşımamız gerekiyor” dedi.