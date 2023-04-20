28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak TÜRKOĞLU İLÇESİ MAHALLELERİNDEKİ Esnaf Ve Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Burada Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Eden Aday Gürbak Onların Halini Hatrını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Hep Birlikte Ülkeyi Daha İleriye Götürmek İçin Canla Başla Çalıştıklarını Ve Çalışacaklarını İfade Etti.