28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak İlk Olarak Tavşan Tepe İtfaiyesinde Görev Yapan Personeller İle Bir Araya Geldi.

Ardından Aday Gürbak Süleymanşah Bulvarında Faaliyet Gösteren Esnaf Ve Vatandaşları Ziyaret Ederek Onların Halini Hattını Sorup 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Geçmişten Bugüne Her Zaman Milletin Yanında Olduklarını İfade Etti.