28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Dur Durak Bilmeksizin Sürdürüyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Akif İnan Ve Şehit Abdullah Çavuş Mahalleri İle Akif İnan Ve İsmet Karaokur Bulvarındaki Esnaf Ve Vatandaşlar İle Bir Araya Geldi.

Burada Esnaf Ve Vatandaşlarla Tek Tek İlgilenen Aday Gürbak Onların Bayramlarını Kutlayarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Kahraman Şehir İçin Birlik Beraberlik İçerisinde Hareket Edeceklerine Dikkat Çekti.