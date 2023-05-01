Tam Kadro Sahaya İnen Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları Seçim Çalışmalarını Yoğun Şekilde Sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın Her Noktasında Vatandaşlarla Buluşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğinde Türkiye Yüzyıl’ında Bugüne Kadar Yapılan Yatırımların Taçlandırılması İçin Destek İstedi.

Bu kapsamda prof. Dr. Şahin, onikişubat ilçesi; Çağlayan, Şahinkayası, Döngel, Tekir, Kurucuova Ve Çevrepınarı mahallelerinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.