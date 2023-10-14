Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Yaklaşık 3 Ay Açık Kalması Planlanan Organizasyon Kapsamında Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Ziyaretçilerle Buluşuyor.

Bu Kapsamda Kahraman Kenti Her Anlamda Kalkındıracak Olan Vizyon Projenin Açılışında Konuşan TBMM Tarım Ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Bu Devasa Projenin Açılışında Bulunmaktan Büyük Mutluluk Duyduklarını Dile Getirdi.

Ayrıca Milletvekili Kirişci Konuşmasında Asrın Felaketi İle Büyük Yaralar Alan Kahraman Şehrin Bunun Gibi Önemli Projelerle Yeniden Ayağa Kaldırılabileceğini İfade Etti.