Başkan Okumuş Kurban Bayramı Vesilesiyle İlçe Genelindeki Vatandaşlarla Bayramlaştı Başkan Okumuş Kurban Bayramı Vesilesiyle İlçe Genelindeki Vatandaşlarla Bayramlaştı

Burada Aksu TV canlı yayında konuşan Prof. Dr. Kirişci, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, devlet yetkililerimiz şehrimizin yaralarını sarmak adına bizleri yalnız bırakmıyorlar çok teşekkür ederim” dedi.