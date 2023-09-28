Asrın Felaketini Yaşayan Kahramanmaraş’ta Kentin İnşa Ve İhyası Noktasındaki Çalışmalar Büyük Bir Gayretle Devam Ederken TBMM Tarım, Orman Ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikci, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel İle Birlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yanında Yapımı Devam Eden Deprem İzolatörlü Sağlık Kompleksinde İncelemelerde Bulundu.

İncelemeler Sonunda Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan TBMM Tarım, Orman Ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Kente Kazandırılacak Olan Bu Sağlık Kompleksinin Sağlık Alanındaki Problemlere Büyük Ölçüde Çözüm Olacağını Söyleyerek Tüm İlçelerede Hizmet Vereceğini İfade Etti.