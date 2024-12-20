Şahin, bir NATO üyesi ülke olan Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine ABD’nin sağladığı desteği kabul edilemez bulduğunu ifade ederek, “Şu anda olan şey, bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine karşı faaliyet gösteren bir terör örgütüne destek vermesidir. Trump’ın bu desteği bırakacağını umuyorum,” dedi.

“İsrail’in İşgal Politikaları Bölgeye Zarar Veriyor”

Milletvekili Şahin, bölgede yaşanan güç boşluğundan faydalanan İsrail’in işgal politikalarını da eleştirerek, bu durumun hem Suriye hem de bölge ülkeleri için ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Şahin, "İsrail mevcut boşluktan yararlanarak işgal politikalarını sürdürmek istiyor. Bu ne Suriye için ne de bölge için iyi bir şey değildir," ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Terörle Mücadelede Kararlılığı

Şahin, Türkiye’nin terörle mücadeledeki duruşunu ve bölgesel istikrara katkı sağlama hedefini vurgulayarak, uluslararası toplumun da bu süreçte daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. “Türkiye’nin haklı mücadelesi yalnız bırakılmamalıdır,” diyen Şahin, ABD başta olmak üzere tüm müttefik ülkeleri bu konuda sorumluluk almaya davet etti.