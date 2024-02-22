Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan uçak ve helikopter parçası üretim tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) da bu kapsamda Kahramanmaraş sanayii ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde şehre savunma ve havacılık sanayiinin kapılarını açtı. Böylece Kahramanmaraş sanayisi, tekstil ve metal mutfak eşya sanayilerinin yanında katma değeri yüksek bir alanda görev üstlenecek.

Düzenlenen açılış törenine katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri dev yatırım ve süreci ile ilgili Aksu habere özel açıklamalarda bulundular.