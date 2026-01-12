Gerçekleştirilen ziyarette, basın emekçilerinin özel günü kutlanırken, yerel medyanın şehir için taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Ziyarete; AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, AKSU TV çalışanlarıyla sohbet edilerek gazetecilerin özverili çalışmaları takdirle karşılandı.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Burak Gül, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesinde basın mensuplarımız büyük bir sorumluluk üstleniyor. Özellikle yerel basın, şehrimizin sesi ve hafızasıdır. Bu vesileyle, gece gündüz demeden görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

Başkan Gül ayrıca, AKSU TV’nin Kahramanmaraş’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine sunduğu katkılara da değinerek, medya ile güçlü iletişimin önemine dikkat çekti.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.