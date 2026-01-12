Aralık Ayında 26 Bin 839 Yolcuya Hizmet Verildi

DHMİ verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 26 bin 839 yolcu ağırlandı. Bu yolcuların 25 bin 428’i iç hat, 1.411’i ise dış hat seferlerini kullandı. Aralık ayı rakamları, özellikle iç hat yolcu trafiğinin güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi.

Uçak Trafiği 258’e Ulaştı

Aynı dönemde Kahramanmaraş Havalimanı’nda gerçekleşen uçak iniş-kalkış trafiği toplam 258 olarak kayıtlara geçti. Bu trafiğin 248’i iç hat, 10’u ise dış hat seferlerinden oluştu. Yolcu taşımacılığının yanı sıra düzenli uçuşların devam etmesi, havalimanının bölgesel ulaşım açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yük Trafiği 222 Ton Oldu

Aralık ayında havalimanındaki yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 222 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, Kahramanmaraş’ın ticari ve lojistik faaliyetlerinde hava yolunun da etkin biçimde kullanıldığını gösterdi.

12 Aylık Yolcu Sayısı 328 Bini Aştı

DHMİ tarafından paylaşılan 2025 yılı Ocak–Aralık dönemini kapsayan 12 aylık verilere göre ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda yıl boyunca toplam 328 bin 582 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 3 bin 907, yük trafiği ise 2 bin 784 ton olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel Ulaşımda Kritik Rol

Açıklanan istatistikler, Kahramanmaraş Havalimanı’nın hem yolcu taşımacılığı hem de yük trafiği açısından bölge için önemli bir ulaşım noktası olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Yetkililer, önümüzdeki dönemde uçuş sayılarının ve yolcu kapasitesinin artmasıyla birlikte havalimanının kent ekonomisine katkısının daha da güçlenmesini bekliyor.