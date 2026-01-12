Yapılan açıklamaya göre; Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi. Türkoğlu ilçesinde Murat Çakıroğlu İlkokulu ve Ortaokulu tatil edildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli, Çatmayayla, Ağabeyli, Kemalli, Başdervişli, Budaklı, Beşenli ve Kartal mahallelerindeki okullarda eğitime ara verilirken; Onikişubat ilçesinde Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngel mahallelerinin tamamında, Kürtül Mahallesi’nde taşıma yoluyla eğitime devam eden bazı yerleşim yerlerindeki okullarda ve Kalekaya Mahallesi’nde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim durduruldu.

Ayrıca Pazarcık ilçesinde Nacar İlkokulu ve Ortaokulu, Sakarkaya İlkokulu ve Ortaokulu, Göynük İlkokulu, Gücük İlkokulu, Tetirlik İlkokulu ve Ortaokulu ile Yumaklıcerit İlkokulu ve Ortaokulunda da eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirlerin hava koşullarına göre güncellenebileceğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyurdu.