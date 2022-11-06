Necip fazıl kültür merkezinde gerçekleştirilen programda gazeteci zafer şahin, sıkça sorulan sorular konusunda, gazeteci taha Hüseyin karagöz, siyaset iletişim ve yeni medya konusunda il teşkilatına bilgiler aktardı

Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise ‘Türkiye yüzyılı’ konulu konferans verdi

Programda ak parti Kahramanmaraş milletvekili mahir Ünal’da ‘Türkiye Yüzyıl’ıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Programa Ünal’ın yanı sıra ve AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet cihat Sezal ve habibe öçal, büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, onikişubat belediye başkanı hanefi mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay , AK Parti İl Başkanı Fırat görgel AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ve partililer katıldı.