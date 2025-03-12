Ziyarette, Kahramanmaraş’ta yürütülen projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilerek destek taleplerinde bulunuldu.



Heyette; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, İl Başkanı M. Burak Gül, Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ile İl Başkan Yardımcıları yer aldı.

AK Parti Genel Merkezi’nde Kahramanmaraş rüzgarı estiren heyet, sırasıyla Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş’ın yanı sıra Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ve diğer MYK üyeleriyle görüştü.

Projeler İçin Destek Talebi

Kahramanmaraş heyeti, toplantılarda şehrin kalkınması için yürütülen çalışmalar ve belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Ayrıca, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin destek talebinde bulunuldu.

“Birlik ve Beraberlikle Türkiye Yüzyılı’na İlerliyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın AK Parti’ye her zaman güçlü destek verdiğini vurgulayarak, “Şehrimizin kalkınması için teşkilat olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Yeni MYK üyelerimize başarılar diliyor, partimizin gücünü sahada daha fazla hissettireceğimizi ifade ediyorum” dedi.

Ziyaretler, Kahramanmaraş’ın geleceği için yürütülen çalışmaların desteklenmesi ve teşkilatın hedefleri doğrultusunda dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli bir adım oldu.