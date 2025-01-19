Uluslararası Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri, AK Parti kurmayları ile önemli bir istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, UGİYAD Genel Başkanı İsmail Koyuncu, AK Parti Tanıtım Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Sarıkaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ve AK Parti teşkilatı ve UGİYAD üyeleri katılım sağladı.

Kahramanmaraş’ın ve çeşitli sektörlerin sorunları, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, şehrin kalkınmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

66.Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, şehrin kalkınmasının her kesim için büyük önem taşıdığını belirtti. Kirişci, “Kahramanmaraş’ı daha ileriye taşımak, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek için birlikte hareket etmek çok kıymetli. Bugün burada yapılan istişare, şehrimizin geleceği adına çok değerli bir adımdır,” dedi.

UGİYAD Genel Başkanı İsmail Koyuncu, nazik davetlerinden dolayı Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, ev sahipliğinden dolayı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.