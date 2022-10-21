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Program sonunda açıklamalarda bulunan TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Bu gibi etkinliklerin gençlerin ufkunu açtığını söyledi.

Ünal gençlerle burada kültürü ve edebiyatı konuşurken, merhum yazar Cemil Meriç’i anlattı.

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