AK Parti’nin 2003 yılı milletvekili genel seçimlerinde iktidara gelmesi ile Türkiye’de başlattığı değişim, Mahir Ünal’ın 2011 yılında milletvekili seçilmesi ve çok önemli pozisyonlarda bulunması sonucunda Kahramanmaraş ve ilçelerine de yatırım ve hizmet yağmuru olarak yansıdı.

AK Partinin A takımında yer alan Mahir Ünal, seçildiği günden itibaren bir yandan genel siyasette ülke sorunlarıyla hemhal olurken, diğer yandan da memleketi Kahramanmaraş’ın sorunları ile alabileceği yatırımlar ile yakından ilgilendi.

Kahramanmaraş, evladı ile birlikte adeta yeniden inşa edildi, yapılan yatırım ve hizmetler ile adeta kabuğunu değiştirip, gelişmiş şehirlerarasına yerleşti.

Türkiyeyi ilklerle buluşturan ak parti iktidarları sürecinde Ünal’ın partide grup başkan vekilliği, kültür ve turizm bakanlığı, genel başkan yardımcılığı ile Türkiye’yi yeniden inşa eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hep a takımında yer alması Kahramanmaraş’ın da milyarlarca liralık yatırım almasına vesile oldu.

Kahramanmaraş ve ülke siyasetinin duayen ismi Ünal, sorunlara hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımı, yapılan yatırımların şehir geneline dağılımı, Kahramanmaraş’ın tanıtımı gibi birçok konuda kentin gelişimine ciddi katkılar sunmuştur.

Her fırsatta Kahramanmaraş sevdasını dile getiren Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ve AK Parti İl ve İlçe teşkilatları ile gece gündüz demeden şehri ve ülkesi için çalışmalarını öz verili şekilde sürdürerek hizmetlerine büyük bir gayret ve azimle devam etmektedir.