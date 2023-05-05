28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor.



Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Tuba Köksal, Necmettin Erbakan Bulvarı, Uzun Çarşı ile Yirmikigün Mahallesi Esnafı Ve Vatandaşını Ziyaret Ederek Yapılacak Olan 14 Mayıs Seçimlerinde Destek İstedi.

Ziyaretler sonunda Aksu Haber’e konuşan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Dr. Tuba Köksal, “vatandaşlarımız 14 Mayıs’ın önemini biliyor ve her şeyin farkındalar inşallah gereken desteği vereceklerdir” dedi.

