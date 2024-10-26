İnceleme programına, il yönetiminden ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığından teşkilat mensupları da eşlik etti.

Yol güzergâhının mevcut durumu ve yapılacak iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Debgici, bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için sürdürülen projelere dair Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Debgici, projede yaklaşık 14,4 kilometrelik bu güzergâhta Akyar bölgesinde 4,6 kilometrelik bir bağlantı yolu bulunduğunu, 1 kilometrelik bir alanın ise hizmete açıldığını belirtti.

Debgici, "Şu an birinci etapta çalışmalar sürüyor; burası 14,4 kilometrelik bir alan. Ayrıca, Akyar bölgesinde kalıcı deprem konutlarımızın inşaatı ve bağlantı yolları da bu proje kapsamına dahil edildi. AFAD tarafından kaynak olarak destekleniyor" dedi.

Dulkadiroğlu Çağlayancerit yolundan Akyar bölgesine farklı seviyeli bir kavşak planlandığını ifade ederek, “En basit tabirle, Ağcalı Köprülü Kavşağı modelinde olacak bu kavşak çalışması en kısa sürede bitirilmek üzere devam ediyor. Şu an ilk asfalt serim aşaması olan ‘binder’ aşamasındayız. Sonrasında ise aşınma tabakası dediğimiz sıcak asfalt bitimli sıcak karışım uygulanarak yol, bölünmüş yol haliyle inşallah yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak,” dedi.

Dulkadiroğlu bölgesindeki Dereköy, Yusufhacılı ve Peynirdere istikametine kadar devam eden Dulkadiroğlu Çağlayancerit yolunun birinci etabını kısa sürede faaliyete açmayı hedeflediklerini ifade eden Debgici, “Bu noktada bizleri her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine ve Karayolları'nın kıymetli personeline teşekkür ediyoruz. Rabbim kazasız belasız buraları bitirmeyi nasip etsin. Biz de teşkilatımız ve tüm milletvekillerimizle birlikte bu yolların ve yapılan hizmetlerin takipçisi olacağız,” şeklinde konuştu.

Milletvekili Debgici, kalıcı konutların yapıldığı Önsen ve Karacasu bölgesinde de AFAD destekli bir proje olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilen kalıcı konut yollarının inşaatının sürdüğünü dile getirdi. İmran Kılıç Köprüsü’nden sonra Önsen bölgesine doğru yaklaşık 5,6 kilometrelik bir bölünmüş yol çalışması yapıldığını belirtti ve bu çalışmanın da sürdüğünü aktardı. "Amacımız, buranın da bir an önce faaliyete geçmesi," diyen Debgici, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videokonferans ile bağlanacağı kura çekimi ile hak sahiplerine konutların anahtarlarının teslim edileceğini duyurdu.

Debgici, "Bu faaliyetlerin hızlanması, bir an önce ayağa kalkmamız için oldukça önemli. Vahit Kirişçi Bakanımız başta olmak üzere tüm Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili arkadaşlarımızla hizmetlerin takipçisiyiz," dedi.

Yolun diğer kısımlarının da hızla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Debgici, bu yolun öncelikle Çağlayancerit ilçesine, Peynirdere, Bulanık, Küçüknacar, Kazanlıpınar, Kuzucak, Beşenli, Emiruşağı, Boylu ve Bertiz köylerine ulaşımı kolaylaştıracağını söyledi. "Çağlayancerit’in Kahramanmaraş’a olan bağı kuvvetlenecek ve oradaki kardeşlerimizin burada iş yerlerinin bulunduğu, günlük gidiş-geliş yaptıkları da bilinen bir gerçek. “amacımız bu yolun geri kalanını da bir an önce bitirmek" dedi.

Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “Bu projede geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyor, son aşamaya gelindiğini belirterek Allah kardeşlerimizin emeklerini zayi etmesin diyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.