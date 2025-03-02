AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

MKYK Üyesi Mahir Ünal burada yaptığı konuşmada siyasi hafıza için 28 Şubat döneminde yaşanan olayları zikretmek kadar anlamanın da demokrasi adına önemli olduğunu belirtti.

Siyaset kurumunun, milletin iradesini sandıkta emanet aldığını ve devlete yansıttığını ifade eden Ünal, "Bir siyasal akıl iktidar olduğunda devlet aklına dönüşür. Dolayısıyla bir siyasal akılla devlet aklı arasındaki ilişkinin öncelikli olarak milletin temsilcisi olan siyaset ve siyaset temsilcilerinin karar verici olduğu noktada olması gerekir. Biz geçmişte en çok hangi soruyu soruyorduk? Devletle ilgili kararları kim verecek? Çok basit bir soru. Devletle ilgili kararları millet iradesinin tecelli ettiği Büyük Millet Meclisi mi yoksa bu devletin, Cumhuriyetin sahibi olarak kendisini gören bir avuç elit mi yapacak?" dedi.